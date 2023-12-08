Gara-Gara Radja Nainggolan Pindah ke Bhayangkara FC, Pemain Eropa Soroti dan Ungkap Hal Ini

GARA-GARA Radja Nainggolan pindah ke Bhayangkara FC, pemain Eropa soroti dan ungkap hal ini. Tentu saja, perkataan tersebut bikin penasaran.

Kepindahan Radja ke Bhayangkara FC memunculkan respons beragam dari para pemain Eropa. Tak hanya pemain, penggemar sepakbola pun bertanya-tanya apa gerangan yang membuatnya mau menerima pinangan The Guardian.

Sorotan pertama muncul dari pemain bernama Pierre Dwomoh. Dia justru mendukung eks pemain SPAL itu bergabung dengan Bhayangkara FC dan mengenakan nomor punggung 10.

“Nomor 10, semoga sukses," ucap Dwomoh.

Lalu dukungan dan semangat juga diberikan oleh pemain bernama Charalampos Lykogiannis. Dia mendoakan agar Radja sukses menjalani karier di Indonesia.

"Semoga berhasil Radja Nainggolan," tulis Lykogiannis.

BACA JUGA: Segini Gaji Radja Nainggolan di Bhayangkara FC

Tak ketinggalan, pemain bernama Joaquin Larrivey juga memberikan respons positif. Striker berpaspor Argentina itu turut mendoakan kesuksesan sahabatnya di Jakarta.

"Semoga berhasil sahabat baikku," tulis Larrivey.