Resmi Jadi WNI, Justin Hubner Senang Dapat Sambutan Hangat dari Publik Sepakbola Indonesia

Justin Hubner telah resmi menjadi warga negara Indonesia. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Calon pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Dia pun senang mendapat sambutan dari publik sepakbola Indonesia.

Justin Hubner berharap dukungan itu tidak berhenti kepadanya. Sebab, dia baru akan memulai perjalanan karier sepakbolanya bersama skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

"Ya, dari semua penggemar, terus dukung," kata Justin Hubner di Jakarta, Rabu 6 Desember 2023.

Justin Hubner mengatakan saat ini harus kembali ke Inggris setelah proses naturalisasinya selesai. Sebab, dia harus membela bek Wolverhampton Wanderers (Wolves) U-21.

"Sampai jumpa lagi. Terima kasih," ucap Justin Hubner.