5 Negara Asia yang Resmi Ganti Nama Negara, Berefek ke Prestasi Tim Nasional?

5 negara Asia yang resmi ganti nama negara akan diulas Okezone. Akankah pergantian nama negara ini berefek ke prestasi tim nasional sepakbola?

Ya, sejumlah negara di Asia ternyata melakukan pergantian nama. Sejumlah faktor melatarbelakangi pergantian nama itu, mulai perang, kemerdekaan, pemisahan negara, dan lainnya.

Lantas, akankah pergantian nama ini memberi pengaruh terhadap kondisi di negara itu? Bagaimana prestasi tim nasional negara-negara tersebut saat ini di dunia sepakbola? Mari menilik bersama 5 negara Asia yang resmi ganti nama negara.

5. Persia





Salah satu negara Asia yang resmi ganti nama negara adalah Persia. Negara yang satu ini kini dikenal dengan Iran.

Perubahan resmi nama negara ini terjadi sebelum Maret 1935. Kala itu, pemerintah Iran meminta kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengannya, untuk menyebut Persia menjadi Iran.

Lantas, bagaimana kini prestasi Timnas Iran sendiri? Di ranking FIFA, Timnas Iran kini menempati posisi ke-21 dunia. Tak ayal, dia jadi salah satu negara kuat di Asia bahkan dunia. Di level Asia, Iran menduduki posisi kedua, tepat di bawah Jepang (17).

4. Kampuchea





Lalu, ada Kampuchea. Negara yang satu ini berasal dari Asia Tenggara. Kini, Kampuchea berubah nama menjadi Kamboja.

Sejatinya, Kampuchea telah berubah nama beberapa kali sebelum menjadi Kamboja. Hal itu terjadi mulai 1953 hingga 1970. Sebelum Kamboja, negara ini juga pernah dikenal dengan Republik Khmer.

Soal prestasi tim nasional, Kamboja berbeda dengan Iran. Mereka bahkan terpuruk di ranking FIFA karena hanya menempati posisi ke-179.