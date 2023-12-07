Kisah Cristiano Ronaldo yang Diteriaki Nama Lionel Messi oleh Suporter Al Hilal di Derby Riyadh, Responsnya Mengejutkan

KISAH Cristiano Ronaldo yang diteriaki nama Lionel Messi oleh suporter Al Hilal di Derby Riyadh mencuri perhatian. Sebab, Ronaldo sendiri memberi respons mengejutkan.

Ya, bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan saat menghadapi Al Hilal dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Para suporter Al Hilal kompak meneriaki Ronaldo dengan nama Lionel Messi.

Al Nassr baru saja menelan kekalahan telak dari Al Hilal dengan skor 0-3 pada laga bertajuk Derby Riyadh. Berlaga di King Fahd International Stadium, Sabtu 2 Desember 2023 dini hari WIB, tiga gol yang bersarang ke gawang Al Nassr dijebol oleh Sergej Milinkovic-Savic (64'), dan brace Aleksandar Mitrovic (89', 90+2').

Al Nassr sebenarnya sempat menyamakan kedudukan setelah tertinggal, karena Ronaldo mencetak gol di menit ke-74. Tapi sangat disayangkan, gol tersebut dianulir usai ditinjau VAR karena offside. Padahal jika tidak offside, bukan tidak mungkin kalau pasukan Luis Castro itu akan bangkit.