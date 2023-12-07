Madura United Tunjuk Richard Erlangga sebagai Presiden Klub Sementara Pengganti Achsanul Qosasi

MADURA United tunjuk Richard Erlangga sebagai Presiden klub sementara dan pengganti Achsanul Qosasi. Klub berjuluk Laskar Sape Kerrab juga menunjuk Mayor Jenderal (Purn) Jodi Wijanarko sebagai Direktur Olahraga.

Achsanul ditahan karena diduga menerima dana senilai Rp40 miliar dari proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G. Madura United pun melalui Liga 1 2023-2024 tanpa dipimpin seorang Presiden klub.

Namun begitu, aktivitas Madura United di Liga 1 musim ini masih berjalan normal. Selain melakoni pertandingan, aktivitas transfer Madura United juga nampak tak terganggu.

Pada bursa transfer paruh musim ini, Madura United mendatangkan dua pemain asing baru, kiper jangkung, Lucas Frigeri dan penyerang, Dalberto Luan Belo. Rupanya, ada sosok yang menjaga agar kegiatan Madura United tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sosok pertama yang diperkenalkan adalah Richard Erlangga. Sosok pengusaha ini sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Polana Bola Madura Bersatu (PT PBMB).

“Annisa Zhafarina Qosasi selaku CEO Madura United secara resmi memperkenalkan Bapak Richard Erlangga sebagai Pelaksana Presiden Klub (Acting Club President) di Madura United FC,” kata Media Officer Madura United, Ferdiansyah Alifurrahman dalam rilis resmi klub, Kamis (7/12/2023).

“Bang Richard, demikian beliau akrab disapa, bukanlah sosok asing di klub ini, sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama di perusahaan pengelola Madura United FC selama setahun terakhir,” lanjutnya menambahkan.