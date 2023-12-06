Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Jalan Terjal Menanti Tim Besutan Shin Tae-yong

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |14:01 WIB
Jadwal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Jalan Terjal Menanti Tim Besutan Shin Tae-yong
Timnas Indonesia punya jadwal berat di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan dibahas di sini. Ada jalan terjal yang perlu dilalui oleh tim asuhan Shin Tae-yong untuk melenggang ke babak 16 besar.

Shin Tae-yong sukses mengantarkan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen dalam 16 tahun terakhir. Sebab, penampilan terakhir Timnas Indonesia di Piala Asia adalah ketika menjadi tuan rumah pada 2007 lalu.

Timnas Indonesia

Namun, langkah Timnas Indonesia menuju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tidak akan mudah. Sebab, Marc Klok dan kolega perlu bersaing dengan tiga negara kuat lainnya, yaitu Irak, Vietnam, dan Jepang.

Timnas Irak bakal menjadi lawan pertama Timnas Indonesia pada 15 Januari 2024 mendatang. Laga itu akan dimainkan di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar.

Laga itu akan sulit terutama karena kekuatan Timnas Irak berada jauh di atas Timnas Indonesia. Sebagai gambaran, Timnas Irak membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 16 November 2023 lalu.

Sementara itu, Timnas Vietnam akan menjadi lawan kedua Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Laga itu akan diselenggarakan pada 19 Januari 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha.

Halaman:
1 2
      
