HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Kandidat Pelatih Manchester United jika Erik Ten Hag Dipecat, Nomor 1 Pernah Sukses di Real Madrid

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |07:00 WIB
5 Kandidat Pelatih Manchester United jika Erik Ten Hag Dipecat, Nomor 1 Pernah Sukses di Real Madrid
Erik ten Hag diambang pemecatan dari kursi kepelatihan Manchester United (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA kandidat pelatih Manchester United jika Erik ten Hag dipecat akan menjadi pembahasan kali ini. Seperti diketahui, beberapa hari terakhir rencana pemecatan cukup santer terdengar.

Juku taktik asal Belanda itu dinilai gagal jika melihat penampilan Setan Merah di beberapa musim terakhir. Sejumlah nama pun mulai dikaitkan sebagai pengganti Erik ten Hag. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Roberto De Zerbi


Pertama ada nama Roberto De Zerbi. Pelatih asal It talia ini disebut-sebut menjadi target utama bos baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. Ia menginginkan bos Brighton & Hove Albion Roberto De Zerbi mengambil alih di Old Trafford.

"Ratchliffe berseria melepas mantan pelatih Ajax Amsterdam (Erik ten Hag) dalam waktu dekat. Rencana itu bisa terjadi selepas pengambilan saham klub secara resmi," tulis salah satu media luar.

4. Xabi Alonso


Selanjutnya ada Xabi Alonso yang tengah mendulang tren positif bersama klubnya di Liga Jerman, Bayer Leverkusen. Alonso mungkin masih termasuk termasuk 'anak baru' di dunia kepelatihan klub-klub Eropa.

Namun, ia punya rekam jejak cukup baik bersama Leverkusen. Alonso membawa Bayer Leverkusen untuk sementara duduk di puncak klasemen Liga Jerman 2023-2024 dengan 35 angka, unggul tiga poin dari Bayern Munich di posisi dua.

Halaman:
1 2
      
