Indonesia Jadi Tuan Rumah, 4 Venue Ini Bisa Diusulkan Gelar Piala Dunia U-17 dan U-20 2025!

EMPAT stadion ini berpeluang menggelar laga-laga Piala Dunia U-17 2025 dan Piala Dunia U-20 2025 jika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA. Namun, venue-venue yang dimaksud bukan yang menggelar Piala Dunia U-17 2023.

Kementarian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggeber mulai menggeber rencana renovasi stadion di tanah air. Adapun stadion yang direnovasi yakni sebanyak 22 venue.

Di sisi lain, PSSI meneken perjanjian dengan Singapura perihal rencana menjadi tuan rumah bersama ajang Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Menpora RI Dito Ariotedjo mengatakan pihaknya sepakat untuk membahas rencana bidding dengan pihak Kemenpora Singapura.

Sebelumnya, empat stadion yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo telah sukses menggelar Piala Dunia U-17 2023. Tentu menarik melihat venue lain yang berpotensi menjadi venue Piala Dunia U-20 2025.

4. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (Palembang)

Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring juga sudah berpengalaman menggelar event besar. Sebelumnya, stadion ini sudah menggelar Piala AFF Wanita U-19 2023.

Kemudian, anggota Komite Eksekutif PSSI, Muhammad, sempat mengumumkan Palembang akan kembali menggelar Piala Asia Wanita U-17 2024. Palembang diyakini menjadi tempat yang tepat sebab pasar sepak bola wanita di Kota Pempek sudah terbentuk cukup besar berkat event-event sebelumnya.

3. Stadion Patriot Candrabhaga (Bekasi)

Selanjutnya, terdapat Stadion Patriot Candrabhaga yang akan memasuki tahap renovasi. Klub yang bermarkas di stadion tersebut, yakni Bhayangkara FC sudah mengambil ancang-ancang untuk pindah dari venue tersebut.

Stadion Patriot Candrabhaga amat berpeluang menjadi venue Piala Dunia U-17 dan U-20 2025. Pasalnya, stadion yang terletak di Bekasi Barat ini sudah berpengalaman menggelar event besar.