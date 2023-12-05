Sukses Gelar Piala Dunia U-17 2023, Indonesia Didukung FIFA untuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2025

SUKSES gelar Piala Dunia U-17 2023, Indonesia didukung FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2025. Hal ini dibeberkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Dito menyebut bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi tuan rumah lagi dalam ajang Piala Dunia kelompok umur setelah kesuksesan di level U-17 tahun ini. FIFA pun mendorong pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2025 setelah kesuksesan tersebut.

"Yang saya tahu itu adalah salah satu permintaan presiden FIFA karena melihat kesuksesan U-17. Kami melihat cukup strategis untuk merangkul Singapura," kata Dito di Jakarta, Senin (4/12/2023).

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan optimistis Indonesia bersama Singapura dapat menjadi tuan rumah ajang itu. Sebab, kedua negara akan saling melengkapi satu sama lainnya.

"Insyaallah tidak ada (kekhawatiran gagal). Sebab, ya tadi kan sudah bisa diketahui kami juga menggandeng negara lain," ujarnya.