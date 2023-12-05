Nathan Tjoe dan Shayne Pattynama Perkuat Timnas Indonesia, Pratama Arhan Takkan Dipanggil Lagi?

DUA pemain yang berposisi sebagai bek kiri yakni Nathan Tjoe-A-On dan Shayne Pattynama memperkuat Timnas Indonesia. Menyusul situasi ini, apakah Pratama Arhan takkan dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda?

Nathan Tjoe-A-On dan Shayne Pattynama sama-sama pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shayne Pattynama sudah resmi menjadi WNI usai mengambil sumpahnya sebagai WNI pada Selasa (24/1/2023).

Sementara itu, proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On masih berlangsung dan baru disetujui oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (5/12/2023) siang WIB tadi. Langkah selanjutnya, Nathan akan menunggu terbitnya Keppres RI (Keputusan Presiden RI) dan mengambil sumpah sebagai WNI.

"Sesuai hasil pembahasan komisi III dan Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Jay Idzes dan saudara Nathan-Tjoe-A-On," kata Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Jika sudah rampung semua proses naturalisasinya, maka Nathan Tjoe-A-On sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bek kiri Swansea City itu diharapkan sudah bisa jadi WNI sebelum pendaftaran terakhir pemain di Piala Asia 2023 ditutup pada 10 Desember 2023.

Dengan adanya Nathan Tjoe-A-On dan Shayne Pattynama di Timnas Indonesia, apakah membuat Pratama Arhan takkan dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda? Mengingat, Pratama Arhan juga berposisi yang sama seperti kedua pemain keturunan tersebut yakni sebagai bek kiri.