Keppres Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Tunggu Presiden Jokowi Selesai Kunjungan Kerja

JAKARTA - Keputusan Presiden RI (Keppres RI) terkait permohonan proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On akan terbit usai Presiden RI Joko Widodo selesai melakukan kunjungan kerja. Kepala Negara saat ini tengah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menpora RI, Dito Ariotedjo mengatakan, proses naturalisasi keduanya kini tinggal menunggu Keppres. Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi Idzes dan Tjoe-A-On pada Selasa (5/12/2023) siang WIB.

Namun, saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja (kunker). Jadi, Keppres baru akan diproses setelah kesibukan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Dito mengatakan, Keppres diupayakan dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut agar Idsez dan Nathan dapat segera membela Timnas Indonesia.

"Keppres semoga bisa cepat, Bapak Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja di NTT," kata Dito di iNews Tower, Selasa (5/12/2023).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Jokowi. Sebab, kedua pemain itu adalah kebutuhan mendesak untuk Timnas Indonesia.