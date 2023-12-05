Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keppres Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Tunggu Presiden Jokowi Selesai Kunjungan Kerja

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |18:26 WIB
Keppres Naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Tunggu Presiden Jokowi Selesai Kunjungan Kerja
Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On semakin dekat menjadi WNI (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Presiden RI (Keppres RI) terkait permohonan proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On akan terbit usai Presiden RI Joko Widodo selesai melakukan kunjungan kerja. Kepala Negara saat ini tengah berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menpora RI, Dito Ariotedjo mengatakan, proses naturalisasi keduanya kini tinggal menunggu Keppres. Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi Idzes dan Tjoe-A-On pada Selasa (5/12/2023) siang WIB.

Jay Idzes (Foto: Instagram/@jayidzes)

Namun, saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja (kunker). Jadi, Keppres baru akan diproses setelah kesibukan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Dito mengatakan, Keppres diupayakan dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut agar Idsez dan Nathan dapat segera membela Timnas Indonesia.

"Keppres semoga bisa cepat, Bapak Presiden Jokowi sedang kunjungan kerja di NTT," kata Dito di iNews Tower, Selasa (5/12/2023).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Jokowi. Sebab, kedua pemain itu adalah kebutuhan mendesak untuk Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/18/51/1657325/triathlon-kembali-berjaya-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke76-sej.jpg
Triathlon Kembali Berjaya, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-76
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/liquor_harrison_andoko.jpg
Pecahkan Rekor Nasional SEA Games 2025, Perenang Indonesia Liquor Harrison Andoko Dapat Beasiswa Atlet ke AS!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement