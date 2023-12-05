Stefano Beltrame Ungkap Perasaannya Usai Debut untuk Persib Bandung

BANDUNG - Stefano Beltrame mengungkapkan rasa senangnya sekaligus terharu menjalani debutnya bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Namun, gelandang berpaspor Italia itu menyayangkan hasil imbang 0-0 melawan PSM Makassar.

Ya, Beltrame masuk pada babak kedua laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 kontra PSM Makassar. Duel itu dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Desember 2023 malam WIB.

“Sungguh luar biasa melakukan debut saya di stadion yang bagus dengan penggemar yang sangat besar, saya sangat senang dan terharu,” ungkap Beltrame, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

BACA JUGA: Bojan Hodak Komentari Debut Stefano Beltrame Bareng Persib Bandung

Meski demikian, mantan penggawa Juventus ini tak puas dengan hasil yang didapatkan timnya. Pasalnya Persib Bandung hanya memetik hasil seri 0-0.

“Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih, mereka adalah tim bagus, terorganisir dengan baik dalam pertahanan," puji Beltrame.