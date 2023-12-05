Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Beltrame Ungkap Perasaannya Usai Debut untuk Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:04 WIB
Stefano Beltrame Ungkap Perasaannya Usai Debut untuk Persib Bandung
Stefano Beltrame girang bisa debut bareng Persib Bandung (Foto: Instagram/@stefano_beltrame)
A
A
A

BANDUNG - Stefano Beltrame mengungkapkan rasa senangnya sekaligus terharu menjalani debutnya bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Namun, gelandang berpaspor Italia itu menyayangkan hasil imbang 0-0 melawan PSM Makassar.

Ya, Beltrame masuk pada babak kedua laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 kontra PSM Makassar. Duel itu dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Desember 2023 malam WIB.

Stefano Beltrame debut bersama Persib Bandung melawan PSM Makassar (Foto: Persib Bandung)

“Sungguh luar biasa melakukan debut saya di stadion yang bagus dengan penggemar yang sangat besar, saya sangat senang dan terharu,” ungkap Beltrame, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Meski demikian, mantan penggawa Juventus ini tak puas dengan hasil yang didapatkan timnya. Pasalnya Persib Bandung hanya memetik hasil seri 0-0.

“Saya pikir kami pantas mendapatkan lebih, mereka adalah tim bagus, terorganisir dengan baik dalam pertahanan," puji Beltrame.

Halaman:
1 2
      
