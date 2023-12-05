Xavi Hernandez Angkat Bicara soal Peluang Barcelona Permanenkan Joao Felix

BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, angkat bicara soal peluang permanenkan Joao Felix. Xavi mengatakan bahwa seharusnya pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Deco selaku Direktur Olahraga Barcelona.

Perlahan tapi pasti, performa Joao Felix kian meningkat bersama Barcelona. Pemain berpaspor Portugal menjadi aktor kemenangan Blaugrana -julukan Barcelona- atas Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Senin 4 Desember 2023 dini hari WIB.

Felix juga sebelumnya juga menjadi aktor penting dalam kemenangan Barcelona atas Porto dalam lanjutan Grup H Liga Champions 2023-2024. Pemain pinjaman Atletico Madrid itu mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-1 Blaugrana atas tim asal Portugal tersebut.

BACA JUGA: Joao Felix Ungkap Alasan Berselebrasi Usai Cetak Gol Kemenangan Barcelona di Laga Kontra Atletico Madrid

Penampilan Felix yang meningkat ini tentu membuat publik penasaran apakah Barcelona akan mempermanenkannya dari Atletico Madrid. Mengingat, Blaugrana hanya meminjam striker berusia 24 tahun itu hanya hingga akhir musim ini.