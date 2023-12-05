Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Angkat Bicara soal Peluang Barcelona Permanenkan Joao Felix

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:01 WIB
Xavi Hernandez Angkat Bicara soal Peluang Barcelona Permanenkan Joao Felix
Joao Felix kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
BARCELONA – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, angkat bicara soal peluang permanenkan Joao Felix. Xavi mengatakan bahwa seharusnya pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Deco selaku Direktur Olahraga Barcelona.

Perlahan tapi pasti, performa Joao Felix kian meningkat bersama Barcelona. Pemain berpaspor Portugal menjadi aktor kemenangan Blaugrana -julukan Barcelona- atas Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Senin 4 Desember 2023 dini hari WIB.

Joao Felix

Felix juga sebelumnya juga menjadi aktor penting dalam kemenangan Barcelona atas Porto dalam lanjutan Grup H Liga Champions 2023-2024. Pemain pinjaman Atletico Madrid itu mencetak gol kedua dalam kemenangan 2-1 Blaugrana atas tim asal Portugal tersebut.

Penampilan Felix yang meningkat ini tentu membuat publik penasaran apakah Barcelona akan mempermanenkannya dari Atletico Madrid. Mengingat, Blaugrana hanya meminjam striker berusia 24 tahun itu hanya hingga akhir musim ini.

