Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Sikat Atletico Madrid, Joao Felix Disanjung Setinggi Langit!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |04:32 WIB
Barcelona Sikat Atletico Madrid, Joao Felix Disanjung Setinggi Langit!
Joao Felix mendapat pujian setinggi langit (Foto: Reuters/Albert Gea)
A
A
A

BARCELONA - Joao Felix disanjung setinggi langit oleh Xavi Hernandez usai membawa Barcelona menang 1-0 atas Atletico Madrid pada jornada 15 Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, pemain asal Portugal itu bisa menjadi pembeda.

Barcelona sukses meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Atletico Madrid di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Senin (4/12/2023) dini hari WIB. Menariknya, satu gol kemenangan Blaugrana itu dicetak oleh Felix (28’) yang merupakan pemain pinjaman dari Los Rojiblancos.

Joao Felix beraksi di laga Barcelona vs Atletico Madrid (Foto: Reuters/Albert Gea)

Felix lagi-lagi menjadi sosok penting dalam kemenangan yang diraih Barcelona. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun itu juga mencetak gol dalam kemenangan Los Cules melawan Porto FC di matchday kelima Liga Champions 2023-2024.

Xavi mengakui Felix lagi-lagi menjadi pembeda bagi Barcelona. Juru taktik asal Spanyol itu mengapresiasi kerja keras yang dilakukan eks bomber Benfica tersebut.

“Sekali lagi dia membuat perbedaan bagi tim,” kata Xavi, dikutip dari ESPN, Senin (4/12/2023).

“Dia bekerja keras, memenangkan banyak bola, posisinya sangat bagus dan dia memiliki pemahaman yang baik dengan (Joao) Cancelo di sayap (kiri) itu,” sambung pria berusia 43 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656841/hasil-bwf-wtf-2025-jonatan-christie-dibungkam-kunlavut-vitidsarn-okl.webp
Hasil BWF WTF 2025: Jonatan Christie Dibungkam Kunlavut Vitidsarn
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Indonesia Raih 72 Emas SEA Games 2025, Erick Thohir Serukan Pecahkan Kutukan 30 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement