Barcelona Sikat Atletico Madrid, Joao Felix Disanjung Setinggi Langit!

BARCELONA - Joao Felix disanjung setinggi langit oleh Xavi Hernandez usai membawa Barcelona menang 1-0 atas Atletico Madrid pada jornada 15 Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, pemain asal Portugal itu bisa menjadi pembeda.

Barcelona sukses meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Atletico Madrid di Stadion Olimpiade Lluis Companys, Senin (4/12/2023) dini hari WIB. Menariknya, satu gol kemenangan Blaugrana itu dicetak oleh Felix (28’) yang merupakan pemain pinjaman dari Los Rojiblancos.

Felix lagi-lagi menjadi sosok penting dalam kemenangan yang diraih Barcelona. Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun itu juga mencetak gol dalam kemenangan Los Cules melawan Porto FC di matchday kelima Liga Champions 2023-2024.

Xavi mengakui Felix lagi-lagi menjadi pembeda bagi Barcelona. Juru taktik asal Spanyol itu mengapresiasi kerja keras yang dilakukan eks bomber Benfica tersebut.

“Sekali lagi dia membuat perbedaan bagi tim,” kata Xavi, dikutip dari ESPN, Senin (4/12/2023).

“Dia bekerja keras, memenangkan banyak bola, posisinya sangat bagus dan dia memiliki pemahaman yang baik dengan (Joao) Cancelo di sayap (kiri) itu,” sambung pria berusia 43 tahun itu.