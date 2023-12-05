Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Joao Felix Rayakan Gol Kontra Atletico Madrid, Presiden Los Rojiblancos Bilang Begini

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |01:00 WIB
Joao Felix Rayakan Gol Kontra Atletico Madrid, Presiden Los Rojiblancos Bilang Begini
Joao Felix tentukan kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid (Foto: REUTERS)
A
A
A

JOAO Felix rayakan gol kontra Atletico Madrid, Presiden Los Rojiblancos Enrique Cerezo tak mempermasalahkan. Sang striker asal Portugal sedang menjalani masa pinjaman bersama Barcelona hingga akhir musim 2023-2024 ini.

Los Rojiblancos – julukan Atletico – meminjamkan Felix kepada tim raksasa Catalan pada musim panas lalu. Felix sendiri mengaku betah di Barcelona dan berharap untuk bisa dipermanenkan pada akhir musim.

Joao Felix

Sementara ini, status Felix di Barcelona adalah pemain pinjaman dari Atletico Madrid mulai September 2023 hingga Juni 2024. Dia baru saja membawa Blaugrana – julukan Barcelona – menang atas Atletico Madrid, Senin (4/12/2023) dini hari WIB tadi, dan merayakan golnya ke gawang klub pemiliknya.

Kegemilangannya itu diharapkan bisa menjadi modal Felix terus berkarier dengan Barcelona. Namun Cerezo tetap siap menampung winger 24 tahun itu kembali jika ekspektasi itu tak terwujud, terlepas dari aksi Felix merayakan gol tersebut.

"Joao Felix adalah pemain Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Barcelona dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa dan bermain untuk Barcelona," ujarnya, dipetik dari Football Espana, Senin (4/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656859/penahan-beregu-putra-taklukan-vietnam-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke67-lee.webp
Penahan Beregu Putra Taklukan Vietnam, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-67
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/jadwal_uefa_womens_champions_league_2025_2026_mat.jpg
Jadwal UEFA Women’s Champions League 2025-2026 Matchday 6: Wolfsburg vs Chelsea, Lyon Tantang Atletico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement