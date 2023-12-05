Joao Felix Rayakan Gol Kontra Atletico Madrid, Presiden Los Rojiblancos Bilang Begini

JOAO Felix rayakan gol kontra Atletico Madrid, Presiden Los Rojiblancos Enrique Cerezo tak mempermasalahkan. Sang striker asal Portugal sedang menjalani masa pinjaman bersama Barcelona hingga akhir musim 2023-2024 ini.

Los Rojiblancos – julukan Atletico – meminjamkan Felix kepada tim raksasa Catalan pada musim panas lalu. Felix sendiri mengaku betah di Barcelona dan berharap untuk bisa dipermanenkan pada akhir musim.

Sementara ini, status Felix di Barcelona adalah pemain pinjaman dari Atletico Madrid mulai September 2023 hingga Juni 2024. Dia baru saja membawa Blaugrana – julukan Barcelona – menang atas Atletico Madrid, Senin (4/12/2023) dini hari WIB tadi, dan merayakan golnya ke gawang klub pemiliknya.

Kegemilangannya itu diharapkan bisa menjadi modal Felix terus berkarier dengan Barcelona. Namun Cerezo tetap siap menampung winger 24 tahun itu kembali jika ekspektasi itu tak terwujud, terlepas dari aksi Felix merayakan gol tersebut.

"Joao Felix adalah pemain Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Barcelona dan kami mendoakan yang terbaik untuknya. Dia adalah salah satu pemain terbaik di Eropa dan bermain untuk Barcelona," ujarnya, dipetik dari Football Espana, Senin (4/12/2023).