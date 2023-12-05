Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ini yang Gagal Dilakukan Elkan Baggott Tapi Sukses Dieksekusi Justin Hubner di Liga Inggris

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |14:02 WIB
Ini yang Gagal Dilakukan Elkan Baggott Tapi Sukses Dieksekusi Justin Hubner di Liga Inggris
Justin Hubner masuk skuad Wolverhampton Wanderers di laga Liga Inggris 2023-2024 kontra Arsenal (Foto: Twitter/wolvesacademy)
CALON pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Justin Hubner sukses mengeksekusi satu hal yang masih gagal dilakukan oleh seniornya, Elkan Baggott. Hal tersebut adalah masuk ke dalam daftar skuad di tim saat melakoni pertandingan liga.

Elkan Baggott saat ini masih nihil menit bermain bersama klubnya, Ipswich Town. Tercatat, bek tangguh berusia 21 tahun itu hanya dimainkan sebanyak 4 kali di ajang Carabao Cup dan belum pernah bermain satu menit pun di kasta kedua Liga Inggris atau Divisi Championship.

Elkan Baggott

Hal yang berbeda justru dialami oleh Justin Hubner. Pemain yang masih menjalani proses naturalisasi ini belum lama ini masuk ke dalam skuad yang dibawa oleh Wolverhampton Wanderers di liga menghadapi Arsenal pada Sabtu 2 Desember 2023 lalu.

Di dalam daftar skuad Wolverhampton, Justin Hubner berada di urutan kelima bek tengah pilihan pelatih Gary O'Neil. Dengan kata lain namanya menjadi opsi kedua saat Wolverhampton ingin melakukan pergantian di sektor bek tengah setelah Santiago Bueno.

Sayangnya, di laga itu Justin Hubner belum mendapat kesempatan debut dan hanya duduk di bangku cadangan. Ditambah lagi pemain kelahiran Den Bosch, Belanda pada 14 September 2003 ini juga harus menyaksikan timnya kalah tipis oleh The Gunners – julukan Arsenal – dengan skor 2-1.

Duduk di bangku cadangan, Justin Hubner harus menyaksikan bagaimana gawang timnya kebobolan dua gol langsung di awal babak kedua oleh aksi Bukayo Saka di menit ke-5 dan Martin Odegaard.

Tapi di sisi lain, dirinya juga sempat menyaksikan bagaimana saat Wolverhampton memperkecil ketertinggalan melalui aksi Mateus Cunha.

1 2
      
