Liga 1 2023-2024: Bhayangkara FC Kembali Raih Hasil Imbang, Mario Gomez Bilang Begini

BEKASI – Bhayangkara FC kembali meraih hasil imbang saat menghadapi Persikabo 1973 pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez, cukup menyayangkan hasil itu karena seharusnya mereka bisa mencuri kemenangan.

The Guardian -julukan Bhayangkara FC- harus puas bermain imbang 2-2 kala bertandang ke markas Persikabo 1973 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Minggu (3/12/2023) kemarin. Hasil yang cukup disayangkan karena sejatinya Bhayangkara FC bisa saja meraih kemenangan di laga tersebut.

Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- unggul lebih dulu melalui Myat Kaung Khant di injury time babak pertama. Tetapi Bhayangkara FC mampu membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui borongan gol Junior Brandao menit ke-48 dan 54.

Namun sialnya, The Guardian harus kecolongan lewat gol Frengky Missa di menit ke-67. Alhasil, pertandingan berakhir imbang dan Bhayangkara FC gagal meraih poin penuh di laga tersebut.

Mario Gomez pun menyayangkan timnya harus kecolongan ketika sedang unggul 2-1 dari Persikabo 1973. Padahal menurutnya, Bhayangkara FC bisa mencuri kemenangan di laga tersebut.