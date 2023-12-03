Hasil Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Laga di Pakansari Berakhir 2-2!

BOGOR - Hasil Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/12/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Gol bagi tuan rumah disarangkan Myat Kaung Khant (45+3') dan Frengky Deaner Missa (67'). Sementara itu, Bhayangkara FC mengemas gol via brace Junior Brandao (48', 54').

Jalannya Pertandingan

Persikabo 1973 dan Bhayangkara FC bermain hati-hati pada awal babak pertama. Tampaknya, kedua tim lebih dahulu mempelajari pola permainan lawan sampil mengembangkan skema.

Kedua tim pun saling jual dan beli serangan dalam laga itu. Namun, Persikabo 1973 dan Bhayangkara FC belum mampu mencetak gol karena pertahanan masing-masing masih cukup solid.

Pada menit ke-45+3, Laskar Padjajaran mampu unggul lebih dahulu atas tim asuhan Mario Gomez. Kepastian itu usai Myat Kaung Khant mampu menjebol gawang Bhayangkara FC.

The Guardian mampu menyamakan ketertinggalan dari Persikabo 1973. Itu setelah Junior Brandao mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Matias Mier pada menit ke-48.

Bhayangkara FC makin percaya diri memainkan laga itu. Oleh dikarenakan mereka malah berbalik unggul setelah Junior Brandao mencetak gol kedua pada menit ke-54.

Persikabo 1973 tidak tinggal diam begitu saja. Oleh dikarenakan, tim tersebut berhasil mencetak gol ke gawang Bhayangkara mencetak gol pada menit ke-67 lewat Frengky Missa.