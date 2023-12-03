Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Le Havre vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Main 10 Orang, Les Parisiens Menang 2-0

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |21:04 WIB
Hasil Le Havre vs PSG di Liga Prancis 2023-2024: Main 10 Orang, <i>Les Parisiens</i> Menang 2-0
PSG menang 2-0 atas Le Havre meski bermain 10 orang (Foto: Reuters/Stephanie Lecocq)
LE HAVRE - Hasil Le Havre vs PSG di Liga Prancis 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Oceane, Le Havre, Prancis, Minggu (3/12/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 bagi Les Parisiens.

Paris Saint-Germain (PSG) sejatinya harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-10 ketika Gianluigi Donnarumma dikartu merah. Namun, mereka tetap mampu mencatat kemenangan 2-0 berkat gol Kylian Mbappe (23') dan Vitinha (89').

Kylian Mbappe membuka keunggulan PSG atas Le Havre (Foto: Twitter/@PSG_inside)

Jalannya Pertandingan

Laga baru berjalan sembilan menit, PSG langsung dipaksa bermain sepuluh pemain. Hal itu dikarenakan kartu merah yang diterima Gianluigi Donnarumma setelah dirinya menendang Josue Casimir yang berdiri bebas di depan kotak penalti PSG.

Atas kartu merah tersebut, Luis Enrique pun terpaksa mengganti Bradley Barcola dengan Arnau Tenas untuk mengisi posisi kiper. Unggul jumlah pemain, Le Havre mampu lebih banyak memegang bola dan mendikte pertandingan.

Kehilangan kiper andalan sekaligus harus bermain sepuluh pemain tak membuat PSG menyerah begitu saja. Usaha dari anak asuh Luis Enrique akhirnya berbuah hasil setelah sang kapten, Kylian Mbappe (23'), sukses menjebol gawang Le Havre melalui tendangan terukur dari luar kotak penalti.

Sekitar delapan menit berselang dari gol pertama, Mbappe lagi-lagi menjebol gawang Le Havre pada menit ke-31. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena bintang Prancis itu dalam posisi offside saat menerima bola.

PSG terus mencoba untuk memperlebar jarak pada sisa waktu babak pertama. Namun, hingga 45 menit pertama selesai, tak ada gol tambahan yang tercipta dan PSG masih unggul 1-0 atas Le Havre.

Tertinggal satu gol dengan keunggulan pemain, Le Havre Sebagai tim tuan rumah mencoba untuk bermain lebih menyerang pada awal babak kedua. Mereka terus menekan PSG yang bermain hanya dengan sepuluh pemain.

Hingga menit ke-80, Le Havre terus menekan lini pertahanan PSG, itu terlihat dari total 22 tendangan yang dilakukan tim tuan rumah, sedangkan PSG hanya sembilan kali melakukan tendangan. Namun, Ternas tampil gemilang dan mampu menghalau berbagai tendangan dari tim tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
