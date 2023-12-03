Mantan Exco PSSI Sentil Fakhri Husaini soal Pemain Naturalisasi: Pemikiran seperti Ini Tidak Bagus!

MANTAN anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Hasani Abdulgani, menyentil balik Fakhri Husaini yang mengkritik masifnya proses naturalisasi pemain. Menurutnya, pemikiran seperti itu sungguh tidak bagus.

Fakhri belum lama ini bikin heboh di media sosial. Mantan pelatih Timnas Indonesia U-16 meminta warganet untuk tidak terlalu memuji pemain-pemain naturalisasi. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kecemburuan di hati pemain lokal.

Hal itu lantas mendapat tanggapan negatif dari Hasani. Mantan wartawan olahraga itu memang sempat ditugaskan PSSI untuk mencari dan membujuk pemain keturunan di luar negeri untuk mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Wajar bila Hasani tahu betul proses seleksi pemain hingga kualitas sang pesepakbola yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Dia menyebut pendapat Fakhri itu sungguh disayangkan.

"Saya menyayangkan, harusnya tokoh seperti bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini. Karena pemain yang diambil sekarang itu dia bukan pemain asing, dia bukan WNA, tapi anak Indonesia yang telah merantau ingin pulang ke Indonesia," kata Hasani di kanal YouTube Hasani's Corner, dikutip pada Minggu (3/12/2023).

Akan tetapi, Hasani paham beberapa waktu lalu ada lima pemain muda dari Brasil yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, kasus yang melibatkan Jordi Amat dan kawan-kawan kali ini sungguh berbeda.

"Kalau pemikiran ini terus terjadi ini tidak bagus, karena orang yang ingin pulang ke Indonesia kan boleh saja," tukas Hasani.