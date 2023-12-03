Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mantan Exco PSSI Sentil Fakhri Husaini soal Pemain Naturalisasi: Pemikiran seperti Ini Tidak Bagus!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:27 WIB
Mantan Exco PSSI Sentil Fakhri Husaini soal Pemain Naturalisasi: Pemikiran seperti Ini Tidak Bagus!
Eks Exco PSSI Hasani Abdulgani membantu mengurus proses naturalisasi Shayne Pattynama (Foto: Instagram/@hasaniabdulgani)
A
A
A

MANTAN anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Hasani Abdulgani, menyentil balik Fakhri Husaini yang mengkritik masifnya proses naturalisasi pemain. Menurutnya, pemikiran seperti itu sungguh tidak bagus.

Fakhri belum lama ini bikin heboh di media sosial. Mantan pelatih Timnas Indonesia U-16 meminta warganet untuk tidak terlalu memuji pemain-pemain naturalisasi. Sebab, hal itu bisa menimbulkan kecemburuan di hati pemain lokal.

Jordi Amat

Hal itu lantas mendapat tanggapan negatif dari Hasani. Mantan wartawan olahraga itu memang sempat ditugaskan PSSI untuk mencari dan membujuk pemain keturunan di luar negeri untuk mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Wajar bila Hasani tahu betul proses seleksi pemain hingga kualitas sang pesepakbola yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Dia menyebut pendapat Fakhri itu sungguh disayangkan.

"Saya menyayangkan, harusnya tokoh seperti bang Fahri tidak lagi melontarkan hal ini. Karena pemain yang diambil sekarang itu dia bukan pemain asing, dia bukan WNA, tapi anak Indonesia yang telah merantau ingin pulang ke Indonesia," kata Hasani di kanal YouTube Hasani's Corner, dikutip pada Minggu (3/12/2023).

Akan tetapi, Hasani paham beberapa waktu lalu ada lima pemain muda dari Brasil yang hendak dinaturalisasi menjadi WNI. Namun, kasus yang melibatkan Jordi Amat dan kawan-kawan kali ini sungguh berbeda.

"Kalau pemikiran ini terus terjadi ini tidak bagus, karena orang yang ingin pulang ke Indonesia kan boleh saja," tukas Hasani.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656425/wushu-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-5-medali-emas-3-perak-dan-1-perunggu-acl.webp
Wushu Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/28/janice_tjen.jpg
Janice Tjen Mundur di Semifinal SEA Games 2025, Harus Puas Raih Perunggu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement