HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Minta PSSI Naturalisasi Bek Sunderland, Begini Respons sang Pemain!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:06 WIB
Shin Tae-yong Minta PSSI Naturalisasi Bek Sunderland, Begini Respons sang Pemain!
Shin Tae-yong sempat minta PSSI naturalisasi Jenson Seelt. (Foto: PSSI)
ANGGOTA Komite Disiplin (Komdis) PSSI, Hasani Abdulgani, mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sempat memintanya untuk mendekati bek Sunderland, Jenson Seelt. Shin Tae-yong meminta Hasani Abdulgani yang saat itu berstatus sebagai Exco PSSI untuk membujuk Jenson Seelt agar mau memperkuat Timnas Indonesia.

Lantas, apa respons Jenson Seelt yang memiliki paspor Belanda saat itu? Jenson Seelt yang saat didekati pada 2022 masih memperkuat Jong PSV, menolak tawaran tersebut karena belum siap membela Timnas Indonesia.

Jenson Seelt

“Jenson Seelt salah satu pemain yang diinginkan Shin Tae-yong. STY pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Seelt supaya bisa membela U-20 untuk saat itu. Namun, Jenson Seelt saat itu mengatakan belum siap membela Timnas Indonesia,” kata Hasani Abdulgani, Okezone mengutip dari channel YouTube Hasani Abdulgani, Hasani Corner.

Mulai 2021, Shin Tae-yong mendorong PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu pemain yang dibidik Shin Tae-yong adalah Jenson Seelt.

Bek bertinggi badan 192 sentimeter ini diplot untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023. Jenson Seelt didekati berbarengan dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner, dua pemain yang juga memiliki darah Belanda.

Sayangnya, tidak seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner yang memilih Indonesia sebagai tim nasional yang dibela, Jenson Seelt masih mempertahankan paspor Belanda-nya. Alhasil, Jenson Seelt masih memegang paspor Belanda ketika memutuskan hengkang ke klub Liga 2 Inggris, Sunderland, pada musim panas 2023.

Halaman:
1 2
      
