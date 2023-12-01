Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Cetak 9 Gol!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |20:10 WIB
7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Cetak 9 Gol!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- mulai menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Sabtu, 28 Desember 2019 yang diresmikan di Stadion Pakansari, Bogor.

Namun, pelatih asal Korea Selatan itu baru menjalani debutnya di Timnas Indonesia senior saat mentas di sisa laga Kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu, Timnas Indonesia melawan Thailand pada 3 Juni 2021, lalu Vietnam 7 Juni 2021, dan kontra Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021.

Shin Tae-yong pun memanggil 28 pemain sebagai persiapan menghadapi ketiga lawannya di atas. Dari 28 nama tersebut, ada 7 pemain yang hingga kini selalu diandalkan STY di Timnas Indonesia sehingga bisa dibilang sebagai kesayangannya.

Berikut 7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

7. Nadeo Argawinata


Nadeo Argawinata menjalani debutnya di Timnas Indonesia senior pada 29 Mei 2021 lalu. Sejak saat itu, kiper Borneo FC tersebut kerap dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda hingga saat ini dengan sudah mencatatkan 24 caps.

Pemain kelahiran 9 Mar 1997 (26 tahun) itu sedang tampil on fire bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Bahkan, Nadeo Argawinata mampu mengantarkan Pesut Etam memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-20.

6. Rachmat Irianto


Rachmat Irianto mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia senior pada 3 Juni 2021. Sejak saat itu, gelandang 24 tahun tersebut sudah mengoleksi 30 caps dan 3 gol bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran 3 September 1999 itu kini membela Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655709/biliar-indonesia-panen-medali-di-sea-games-2025-dua-perak-dan-satu-perunggu-lmb.webp
Biliar Indonesia Panen Medali di SEA Games 2025: Dua Perak dan Satu Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Dibungkam Tuan Rumah, Megawati Cs Bersiap Rebut Medali Perunggu Vs Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement