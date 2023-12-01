7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Cetak 9 Gol!

SEBANYAK 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. STY –sapaan akrab Shin Tae-yong- mulai menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Sabtu, 28 Desember 2019 yang diresmikan di Stadion Pakansari, Bogor.

Namun, pelatih asal Korea Selatan itu baru menjalani debutnya di Timnas Indonesia senior saat mentas di sisa laga Kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu, Timnas Indonesia melawan Thailand pada 3 Juni 2021, lalu Vietnam 7 Juni 2021, dan kontra Uni Emirat Arab pada 11 Juni 2021.

Shin Tae-yong pun memanggil 28 pemain sebagai persiapan menghadapi ketiga lawannya di atas. Dari 28 nama tersebut, ada 7 pemain yang hingga kini selalu diandalkan STY di Timnas Indonesia sehingga bisa dibilang sebagai kesayangannya.

Berikut 7 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia:

7. Nadeo Argawinata





Nadeo Argawinata menjalani debutnya di Timnas Indonesia senior pada 29 Mei 2021 lalu. Sejak saat itu, kiper Borneo FC tersebut kerap dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Garuda hingga saat ini dengan sudah mencatatkan 24 caps.

Pemain kelahiran 9 Mar 1997 (26 tahun) itu sedang tampil on fire bersama Borneo FC di Liga 1 2023-2024. Bahkan, Nadeo Argawinata mampu mengantarkan Pesut Etam memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-20.

6. Rachmat Irianto





Rachmat Irianto mencatatkan debutnya di Timnas Indonesia senior pada 3 Juni 2021. Sejak saat itu, gelandang 24 tahun tersebut sudah mengoleksi 30 caps dan 3 gol bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran 3 September 1999 itu kini membela Persib Bandung.