Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Skor Masih 0-0 di GBK

JAKARTA - Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (3/12/2023) malam WIB, itu berakhir 0-0.

Persija tampil lebih dominan di babak pertama tetapi tak bisa mengonversi beberapa peluang menjadi gol. Di sisi lain, Persita Tangerang yang mengandalkan serangan balik, juga sempat mengancam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija dan Persita tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija mulai mendominasi permainan. Namun, tim itu belum mampu mencetak gol meski beberapa kali mendapatkan peluang.

Pada menit ke-31, Persija hampir saja unggul lebih dahulu atas tim lawan. Sayangnya, sepakan keras Hanif Sjahbandi masih membentur gawang Persita.

Pendekar Cisadane -julukan Persita- bukan tanpa perlawanan begitu saja melawan Persija karena sempat melakukan serangan berbaha Namun, skor tetap 0-0 dalam laga antara kedua tim sampai akhir babak pertama.