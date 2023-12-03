Persija Jakarta Akhirnya Main di SUGBK Lagi, Thomas Doll Bilang Begini

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengaku senang akhirnya Macan Kemayoran akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) lagi. Menurut Doll, SUGBK memiliki atmosfer yang luar biasa sehingga diharapkan dapat membantu Persija memetik kemenangan atas Persita Tangerang.

Ya, Persija akan menjamu Persita di SUGBK pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (3/12/2023) malam WIB. Doll pun semringah mengetahui Persija bukan main di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, melainkan di SUGBK.

BACA JUGA: Thomas Doll Akui Persija Jakarta Bermimpi Bisa Main di JIS untuk Pertandingan Liga 1

Skuad Macan Kemayoran terakhir kali menggunakan SUGBK pada 30 Juni 2023. Tepatnya, saat Persija menjamu Persebaya dalam lanjutan kompetisi kasta teratas sepakbola Tanah Air tersebut.

Thomas Doll mengatakan selalu menyenangkan saat timnya dapat kembali bermain di SUGBK. Pasalnya, stadion itu adalah markas Persija yang berada di Jakarta.

"Kami senang dapat bermain lagi di SUGBK," kata Thomas Doll saat konferensi pers, Minggu (3/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan senang kembali ke SUGBK bukan sebagai tanda timnya tidak nyaman bermain di Stadion Patriot. Pasalnya, Persija akan mendapatkan dukungan luar biasa dari suporter ketika bermain di SUGBK karena kapasitas stadion lebih besar.