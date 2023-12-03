Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Akui Persija Jakarta Bermimpi Bisa Main di JIS untuk Pertandingan Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |03:02 WIB
Thomas Doll Akui Persija Jakarta Bermimpi Bisa Main di JIS untuk Pertandingan Liga 1
Jakarta International Stadium. (Foto: Instagram/jakinstadium)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta diketahui kerap pindah-pindah stadion di Liga 1 2023-2024. Hal tersebut tampaknya membuat pelatih Persija, Thomas Doll ingin timnya memiliki markas tetap, seperti halnya bermain di Jakarta International Stadium (JIS).

Sejauh ini, Persija telah bermain di dua stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadio Patriot Candrabhaga, Bekasi. Namun, hal tersebut tak membuat Persija nyaman, karena itulah Doll berharap Persija bisa segera main di JIS.

Terdekat, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- akan melawan Persita di SUGBK. Pertemuan kedua tim merupakan laga lanjutan Liga 1 2023-2024, Minggu (3/12/2023) malam WIB.

Sayangnya, Thomas Doll memberitahukan belum bisa memastikan kapan Persija dapat menggunakan JIS. Pasalnya, bukan pihaknya yang memutuskan hal tersebut terkait restu penggunaan stadion kebanggaan warga Jakarta tersebut.

Persija Jakarta

"Itu bukan keputusan kami. Yang jelas kami senang bisa main di sini (di SUGBK)," ucap Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (3/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan pastinya akan menjadi pengalaman luar biasa jika Persija bisa bermarkas di JIS. Sebab, stadion itu punya kapasitas sampai 82 penonton dan sudah digunakan untuk Piala Dunia U-17.

Halaman:
1 2
      
