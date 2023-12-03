Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Divaldo Alves Minta Pendekar Cisadane Kesampingkan Rekor Pertemuan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |14:01 WIB
Persija Jakarta vs Persita Tangerang: Divaldo Alves Minta Pendekar Cisadane Kesampingkan Rekor Pertemuan
Divaldo Alves di sesi konferensi pers jelang laga Persija Jakarta vs Persita Tangerang (Foto: laman resmi Persita Tangerang)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persita Tangerang, Divaldo Alves, mengesampingkan rekor pertemuan dua laga terakhir yang dimiliki timnya dengan Persija Jakarta. Meski diunggulkan, Divaldo meminta anak asuhya untuk fokus penuh demi mencuri poin penuh.

Persita akan bertandang ke markas Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (3/12/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan ke-21 Liga 1 2023-2024.

Menatap laga tersebut, Persita memiliki modal bagus karena meraih kemenangan atas RANS Nusantara FC di pekan ke-20. Lain cerita dengan Persija yang bermodalkan hasil imbang kontra Bhayangkara FC pada laga terakhirnya.

Selain itu, Pendekar Cisadane -julukan Persita Tangerang- juga memiliki modal positif untuk menghadapi Persija. Mereka berhasil mengalahkan tim Ibu Kota itu di dua pertemuan terakhir kedua kesebelasan. Hanya saja, dua kemenangan itu didapat ketika Persita bermain di kandangnya sendiri.

Menanggapi rekor pertemuan itu, Divaldo justru tidak peduli. Mantan pelatih Persik Kediri itu hanya ingin anak asuhnya memberikan penampilan terbaiknya. Dan yang terpenting, Pendekar Cisadane harus fokus sepanjang pertandingan agar tidak kecolongan dari Persija di laga nanti.

"Kami tidak peduli soal rekor dalam dua pertemuan terakhir, yang terpenting pemain harus fokus dari awal dan tidak boleh kecolongan," kata Divaldo, dikutip dari situs resmi Persita, Minggu (3/12/2023).

"Dari situ kami akan melihat bagaimana permainan berlangsung dan apa yang akan kita lakukan," sambungnya.

Lebih lanjut, Alves juga mengungkapkan dua pemain yang harus absen di laga nanti. Adapun dua pemain Persita yang absen nanti adalah Ambrizal Umanailo dan Bae Sin-yeong karena akumulasi kartu kuning.

"Bae Sin Yeong dan Ambrizal Umanailo absen karena kartu kuning, kami sudah menyiapkan pengganti mereka. Mungkin saja dia (Ichsan Kurniawan) bisa bermain, dia dalam kondisi yang bagus dan siap untuk diturunkan," imbuh Divaldo.

Halaman:
1 2
      
