Hasil Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024: Justin Hubner Dicadangkan, The Gunners Menang 2-1

LONDON – Arsenal memetik kemenangan atas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu 2 Desember 2023 malam WIB. Bermain di Stadion Emirates, London, tim berjuluk The Gunners tersebut tepatnya menang 2-1 atas tim tamu.

Dalam laga tersebut sayangnya pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner gagal menjalani debutnya bersama Wolves di Liga Inggris. Pasalnya bek berusia 20 tahun tersebut hanya dicadangkan selama 90 menit pertandingan berlangsung.

Kemenangan atas Wolves pun membuat Arsenal bertahan di posisi pertama klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 33 poin. Sementara Wolves tertahan di peringkat ke-13

Jalannya Pertandingan

Arsenal tak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Laga baru berjalan enam menit, The Gunners -julukan Arsenal- langsung unggul berkat tembakan Bukayo Saka yang memanfaatkan umpan Takehiro Tomiyasu.

Gol kedua Arsenal juga tercipta tak lama berselang. Martin Odegaard membawa Arsenal menggandakan keunggulan usai mengonversikan assist Oleksandr Zinchenko.

Arsenal terus mempertahankan dominasi permainan. Memasuki menit 20, Arsenal berpeluang menambah keunggulan, namun tembakan Leandro Trossard digagalkan penjaga gawang Wolves, Jose Sa.

Anak asuh Mikel Arteta kembali mengancam di menit ketiga injury time babak pertama. Namun upaya Gabriel Jesus masih belum berbuah gol tambahan.

Tempo permainan menurun di babak kedua. Namun intensitas permainan kembali memanas kala Arsenal menciptakan peluang bertubi-tubi lewat aksi Leandro Trossard dan Bukayo Saka di menit 83.