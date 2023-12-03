Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024: Justin Hubner Dicadangkan, The Gunners Menang 2-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |00:10 WIB
Hasil Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024: Justin Hubner Dicadangkan, <i>The Gunners</i> Menang 2-1
Arsenal menang 2-1 atas Wolverhampton. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON Arsenal memetik kemenangan atas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu 2 Desember 2023 malam WIB. Bermain di Stadion Emirates, London, tim berjuluk The Gunners tersebut tepatnya menang 2-1 atas tim tamu.

Dalam laga tersebut sayangnya pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner gagal menjalani debutnya bersama Wolves di Liga Inggris. Pasalnya bek berusia 20 tahun tersebut hanya dicadangkan selama 90 menit pertandingan berlangsung.

Kemenangan atas Wolves pun membuat Arsenal bertahan di posisi pertama klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 33 poin. Sementara Wolves tertahan di peringkat ke-13

Jalannya Pertandingan

Arsenal tak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Laga baru berjalan enam menit, The Gunners -julukan Arsenal- langsung unggul berkat tembakan Bukayo Saka yang memanfaatkan umpan Takehiro Tomiyasu.

Gol kedua Arsenal juga tercipta tak lama berselang. Martin Odegaard membawa Arsenal menggandakan keunggulan usai mengonversikan assist Oleksandr Zinchenko.

Arsenal vs Wolverhampton Wanderers (Reuters)

Arsenal terus mempertahankan dominasi permainan. Memasuki menit 20, Arsenal berpeluang menambah keunggulan, namun tembakan Leandro Trossard digagalkan penjaga gawang Wolves, Jose Sa.

Anak asuh Mikel Arteta kembali mengancam di menit ketiga injury time babak pertama. Namun upaya Gabriel Jesus masih belum berbuah gol tambahan.

Tempo permainan menurun di babak kedua. Namun intensitas permainan kembali memanas kala Arsenal menciptakan peluang bertubi-tubi lewat aksi Leandro Trossard dan Bukayo Saka di menit 83.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/timnas_futsal_indonesia_menumbangkan_myanmar_5_1_p.jpg
Timnas Futsal Indonesia Hancurkan Myanmar Dihajar 5-1 di Laga Perdana SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement