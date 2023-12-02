Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Drawing Piala Eropa 2024 Malam Ini, Live di RCTI!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |20:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Drawing Piala Eropa 2024 Malam Ini, Live di RCTI!
Timnas Portugal menjadi salah satu unggulan di Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADWAL siaran langsung drawing Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Undian akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Minggu (3/12/2023) pukul 00.00 WIB.

Piala Eropa 2024 telah menyelesaikan babak kualifikasi. Kini, 24 tim akan bertarung di putaran final yang akan digelar di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang.

Timnas Jerman

Jerman akan menjadi tuan rumah dan karena itu, tim asuhan Julian Nagelsmann akan berada di Grup A. Mereka berada di pot 1 bersama Prancis, Portugal, Spanyol, Belgia, dan Inggris.

Sementara itu, pot 2 diisi oleh Hungaria, Turki, Rumania, Denmark, Albania, dan Austria. Sedangkan Belanda, Skotlandia, Slovenia, Kroasia, Slovakia, dan Republik Ceko berada di pot 3.

Italia, yang notabenenya adalah juara bertahan, secara mengejutkan berada di pot 4. Hal ini menyebabkan mereka berpotensi tergabung dalam grup neraka nantinya.

Selain Italia, Swiss dan Serbia juga berada di pot 4. Ada tiga slot lagi yang belum terisi di pot 4 yang akan ditentukan lewat playoff yang akan dimainkan pada Maret 2024 mendatang.

