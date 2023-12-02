Kisah Ngerinya Di Maria Melihat Perubahan dan Karakter Lionel Messi yang Kini Cepat Emosi

KISAH ngerinya Angel Di Maria melihat perubahan karakter Lionel Messi yang kini cepat emosi. Seperti diketahui, Lionel Messi dikenal sebagai pemain yang tidak banyak tingkah sejak dulu.

Setiap terjadi sebuah keributan, La Pulga -julukan Messi- kerap kali lebih memilih untuk menepi dibanding ikut campur dalam pertengkaran. Namun saat pertandingan Timnas Argentina melawan Polandia di babak fase grup Piala Dunia 2022, hal berbeda diperlihatkan oleh Lionel Messi.

Kala itu, Messi terlihat emosional. Dia menjadi salah satu orang yang maju paling depan membela rekan-rekannya.

Rekan satu timnya, Angel Di Maria, juga sepakat dengan hal tersebut. Pemain yang kini berseragam Benfica itu bahkan mewanti-wanti semua pemain yang menjadi lawan Lionel Messi untuk tidak membuatnya marah.

“Aku menyadarinya, kamu menyadarinya, nenekku menyadarinya. Ini adalah miliknya, yang terkadang tersimpan di dalam dirinya. Ketika Anda membicarakannya, dia akhirnya melemparkannya kepada Anda dalam sebuah catatan atau dia melakukannya kepada Anda di pengadilan,” kata Angel Di Maria, dilansir dari Marca, Sabtu (2/12/2023).

"Dia berbicara seperti itu, dengan cara seperti itu. Saya pikir itu normal. Ada orang yang terkadang tidak menghormatinya dan tidak menyadari bahwa dia adalah pemain terbaik dalam sejarah,” sambungnya.

“Anda tidak boleh mengatakan apa pun kepadanya karena dia akhirnya menjadi emosional dan itu lebih buruk,” jelas Angel Di Maria.