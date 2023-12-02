Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Wajib Hati-Hati, Australia U-23 Serius Tatap Piala Asia U-23 2024 demi Lolos ke Olimpiade!

Andika Rachmansyah-Sabtu, 02 Desember 2023 |03:16 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Hati-Hati, Australia U-23 Serius Tatap Piala Asia U-23 2024 demi Lolos ke Olimpiade!
Timnas Australia U-23 segrup dengan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024. (Foto: AFC)
CANBERRA – Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vadmir, menegaskan timnya akan tampil habis-habisan demi mewujudkan tekadnya, yakni meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Alhasil, para rival Australia U-23, termasuk Timnas Indonesia U-23 wajib hati-hati.

Untuk diketahui, Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Di ajang tersebut, Australia U-23 tergabung dalam grup A bersama Yordania, Qatar, dan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Australia U-23

Vadmir menegaskan akan mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menatap ajang tersebut. Sebab, misi utama mereka adalah bisa mengunci tiket ke Olimpiade 2024. Maka dari itu, dia ingin para pemain Australia U-23 memberikan penampilan terbaiknya di Piala Asia U-23 2024.

“Kami tidak menyembunyikan keinginan kami untuk untuk lolos ke Paris 2024 dan memahami bahwa kami perlu berada pada performa terbaik kami sepanjang persiapan dan turnamen untuk mencapainya,” kata Vadmir, dilansir dari situs resmi Timnas Australia, Sabtu (2/12/2023).

