HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segrup dengan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Australia U-23: Kami Paham Cara Mereka Bermain!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |03:29 WIB
Segrup dengan Timnas Indonesia U-23, Pelatih Australia U-23: Kami Paham Cara Mereka Bermain!
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Australia U-23 di Piala Asia U-23 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SYDNEY - Pelatih Timnas Australia U-23, Tony Vidmar, tak khawatir timnya masuk grup neraka di Piala Asia U-23 2024. Dia mengaku sudah mengenal calon-calon lawan di Grup A, termasuk Timnas Indonesia U-23.

Undian Piala Asia U-23 2024 menghasilkan grup neraka, salah satunya Grup A yang dihuni Timnas Indonesia U-23. Ya, Garuda Muda berada satu grup dengan tiga raksasa, yakni Timnas Yordania U-23, Timnas Qatar U-23 selaku tuan rumah, dan Australia U-23.

Timnas Australia U-23 vs Timnas Indonesia U-23

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong pernah berhadapan dengan Australia U-23, tepatnya pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2022. Kala itu, Merah Putih kalah dua kali, dengan skor 2-3 dan 0-1.

Namun kala itu, Australia U-23 belum diasuh oleh Vidmar. Saat itu tim berjuluk Subway Olyroos ditangani oleh Trevor Morgan, caretaker yang menggantikan Graham Arnold di kursi pelatih.

Vidmar, yang saat ini menjabat sebagai pelatih Australia U-23, mengomentari hasil drawing Piala Asia U-23 2024. Dia mengaku sudah mengenal calon lawan di Grup A, termasuk Timnas Indonesia U-23.

“Kami telah membicarakan tujuan dan ambisi kami sebagai sebuah grup, dan sekarang kami mengetahui jalan kami untuk mencapainya,” dilansir dari Football Australia, Jumat (1/12/2023).

Halaman:
1 2
      
