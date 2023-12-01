Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 Dimulai ketika Kompetisi di Luar Negeri Bergulir, Bagaimana Nasib Pemain Abroad?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:00 WIB
TC Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023 Dimulai ketika Kompetisi di Luar Negeri Bergulir, Bagaimana Nasib Pemain Abroad?
Elkan Baggott bisa ikut TC Timnas Indonesia sejak 20 Desember 2023? (Foto:: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

KETUA Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mengupayakan agar seluruh para pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan (TC) jelang Piala Asia 2023 dapat bergabung.

Karena itu, sejak sekarang, Erick Thohir sudah melobi klub-klub pemain Timnas Indonesia, khususnya yang bermain di luar negeri (pemain abroad) agar melepas sang pemain ke TC Timnas Indonesia. Sebelum turun di Piala Asia 2023 Qatar pada 15 Januari 2024, Timnas Indonesia akan melakukan TC di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Erick Thohir

(Erick Thohir akan melakukan lobi kepada klub-klub pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. (Foto: Andri Bagus/MPI)

Di saat bersamaan, kompetisi Eropa tengah berlangsung sehingga sulit bagi pemain-pemain Indonesia yang merumput di luar negeri dilepas sang klub, mengingat medio Desember 2023 masih jauh dari Piala Asia 2023 yang dimulai pada 15 Januari 2024.

“Pak Ketua Umum sedang berkoordinasi dengan masing-masing klub dan juga kami mengupayakan (para pemain abroad bisa ikut TC Timnas Indonesia),” kata Sumardji kepada awak media di Cawang, Jakarta Timur.

Sumardji menekankan permasalahan tersebut bisa dipecahkan asal komunikasi yang baik terus dijalin antara PSSI dengan pihak klub. Ia berharap TC Timnas Indonesia dapat dihadiri semua pemain.

“Mudah-mudahan bisa lah ya artinya sekarang ini kan kuncinya adalah komunikasi. Menjalin komunikasi yang baik dengan klub para pemain yang bermain di luar,” ujar pria yang juga menjabat sebagai COO Bhayangkara FC ini.

Halaman: 1 2
1 2
      
