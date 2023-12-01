5 Negara yang Anti Lawan Israel, Nomor 1 Rela Lepas Kesempatan Main di Piala Dunia

TERDAPAT 5 negara yang anti lawan Israel akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Israel banyak dimusuhi berbagai negara di dunia karena perbuatan mereka terhadap Palestina.

Gara-gara alasan tersebut, banyak negara yang pada akhirnya menolak melawan Israel. Bahkan penolakan itu juga ada yang terjadi di kompetisi besar.

Tentunya penolakan itu menguntungkan Israel karena mereka dinyatakan menang tanpa bertanding. Namun, penolakan tersebut merupakan sikap penolakan mengakui Israel dan sebagai dukungan kepada Palestina.

Lantas negara mana saja yang pernah tercatat menegaskan anti melawan Israel?

Berikut 5 Negara yang Anti Lawan Israel:

5. Timnas Mesir





Pada Kualifikasi Piala Dunia 1958, Mesir pernah merelakan kesempatan bermain di Piala Dunia. Sebab mereka memutuskan menolak bermain melawan Israel.

Kala itu, Israel dan Mesir memang satu grup dalam Kualifikasi Piala Dunia 1958. Karena penolakan bermain itu, maka Mesir pun tersingkir dari Kualifikasi Piala Dunia 1958.

4. Timnas Iran





Iran juga pernah menolak bermain melawan Israel. Sikap Iran pun cukup keras, sebab ada dua pemain mereka yang dicoret dari timnas karena di klub, kedua pemain itu melawan tim asal Israel.

Kedua pemain Iran yang dimaksud adalah Hajsafi dan Shojaei.