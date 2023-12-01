Bung Towel Sindir Habis Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia dan Minta Netizen Tidak Berikan Pujian Berlebihan

BUNG Towel sindir habis pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dia pun meminta netizen tidak berikan pujian berlebihan.

Ya, nama Tommy Welly atau dikenal dengan sebutan Bung Towel belakangan ini menjadi sorotan para pencinta sepakbola Tanah Air. Bagaimana tidak, dirinya menyindir keras pemain naturalisasi Timnas Indonesia serta meminta netizen untuk stop berikan pujian yang berlebihan.

Lantas, apa yang mendasari kritikan pedas Bung Towel akan pemain naturalisasi yang banyak dihadirkan pada Timnas Indonesia? Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (1/12/2023) terkait sindiran keras Bung Towel untuk netizen supaya tidak memberikan pujian berlebihan kepada para pemain naturalisasi di Indonesia.

Performa Pemain Naturalisasi Belum Maksimal

Bung Towel selaku pengamat sepakbola terkemuka di Indonesia belakangan ini membuat geger karena kritikan pedasnya kepada sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebab pada era kepemimpinannya, pelatih asal Korea ini banyak menghadirkan beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa.

Di antaranya, ada Ivar Jenner, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, hingga Rafael Struick. Dari hasil perekrutan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong, Bung Towel menilai bahwa performa bermain para pemain naturalisasi di lapangan ternyata belum maksimal.