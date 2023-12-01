Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Striker Andalan Timnas Irak Masih Belum Bisa Lupakan Momen Timnas Indonesia Dipermalukan di Hadapan Suporter Irak

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:52 WIB
Striker Andalan Timnas Irak Masih Belum Bisa Lupakan Momen Timnas Indonesia Dipermalukan di Hadapan Suporter Irak
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

STRIKER andalan Timnas Irak, Ali Al-Hamadi, masih belum bisa melupakan momen Timnas Indonesia dipermalukan di hadapan suporter Irak. Penyerang 21 tahun itu mengaku momen tersebut paling gila baginya karena bisa mencetak gol di hadapan 65 ribu suporter.

Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- berhasil membantai Timnas Indonesia dengan skor 5-1 pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut digelar di Basra International Stadium, Basra, Irak, pada 16 November 2023.

Timnas Irak

Ali Al-Hamadi ikut menyumbang satu gol untuk kemenangan Irak pada menit ke-88. Empat gol sebelumnya dicetak oleh Bashar Resan (20'), Jordi Amat (bunuh diri 35'), Osama Rashid (60'), dan Youssef Amyn (81'). Sementara itu, Timnas Indonesia hanya membalas satu gol via Shayne Pattynama (45+3').

Tampaknya, Ali Al-Hamadi masih belum bisa melupakan momen saat mempermalukan Timnas Indonesia di kandangnya sendiri. Bomber AFC Wimbledon itu bangga bisa membantu timnya menang di hadapan 65 ribu suporter Irak.

"Ada 40 juta orang yang ingin Anda memenangi pertandingan sepakbola dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh banyak orang. Bermain di kandang sendiri beberapa hari yang lalu (lawan Timnas Indonesia), ada sekira 65.000 orang," kata Ali Al-Hamadi, disadur dari The Athletic, Jumat (1/12/2023).

