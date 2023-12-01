Terkait Nilai Kontrak Radja Nainggolan, Bos Bhayangkara FC: Biar Itu Jadi Rahasia Dapur Kami

JAKARTA – Kabar bergabungnya Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC membuat pencinta sepakbola Tanah Air heboh. Banyak yang penasaran berapa biaya yang dikeluarkan Bhayangkara FC untuk mengontrak mantan pemain Inter Milan tersebut.

Sayangnya, Bhayangkara FC enggan membocorkan nilai kontrak Radja Nainggolan. Menurut pemaparan Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji, soal nilai kontrak tersebut biar menjadi rahasia dapur klub.

Seperti yang diketahui, Radja Nainggolan berstatus tanpa klub sejak kontraknya habis bersama SPAL pada Juli 2023. Kini, secara mengejutkan mantan pemain AS Roma itu merapat ke The Guardian -julukan Bhayangkara FC- pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.

Jelas ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan, mengingat Radja Nainggolan adalah salah satu pemain yang kaya pengalaman dengan membela klub-klub Eropa seperti Inter Milan, AS Roma, hingga Cagliari. Dengan pengalamannya yang sudah tidak perlu diragukan lagi, pastinya publik penasaran berapa mahar yang dirogoh Bhayangkara FC untuk bisa mendatangkan gelandang berdarah Batak tersebut.

Akan tetapi, Sumardji enggan berbicara banyak mengenai nilai kontrak Radja Nainggolan ke The Guardian. Menurutnya, ini bagian dari dapur mereka. Yang terpenting, kedua pihak telah mencapai kesepakatan.

"Kalau berkaitan namanya nilai kontrak dari Radja sendiri, tentu tidak perlu saya sampaikan di media, karena itu adalah bagian dari dapur kami gitu," kata Sumardji kepada awak media di Jakarta.