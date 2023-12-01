Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Kontroversi Radja Nainggolan Pemain Baru yang Direkrut Bhayangkara FC, Nomor 1 Bawa-Bawa Pesepakbola Indonesia!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |10:18 WIB
3 Kontroversi Radja Nainggolan Pemain Baru yang Direkrut Bhayangkara FC, Nomor 1 Bawa-Bawa Pesepakbola Indonesia!
Berikut 3 kontroversi Radja Nainggolan pemain baru yang direkrut Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/@radja_nainggolan_14)
SEBANYAK 3 kontroversi Radja Nainggolan pemain baru yang direkrut Bhayangkara FC akan diulas Okezone. Pada Rabu 29 November 2023, kabar heboh keluar bahwa mantan pemain AS Roma dan Inter Milan, Radja Nainggolan, resmi gabung Bhayangkara FC.

Hal ini dikonfirmasi langsung Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji. Radja Nainggolan sendiri dikontrak hingga akhir musim Liga 1 2023-2024 dengan opsi perpanjangan.

Menariknya, selama berkarier sebagai pesepakbola, Radja Nainggolan tercatat telah melakukan beberapa kali tindakan kontroversial. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 3 kontroversi Radja Nainggolan:

3. Berurusan dengan Polisi

Radja Nainggolan

Saat masih membela Royal Antwerp pada 2022 lalu, Radja Nainggolan sempat berhadapan dengan polisi karena ia kedapatan mengemudi mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) di Noordersingel dan Schijnpoortweg.

Sebelumnya, ia juga baru saja ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Karena itu, SIM Radja Nainggolan ditahan dan ia mendapatkan hukuman larangan mengemudi untuk sementara waktu.

2. Merokok

Radja Nainggolan

Tidak hanya mengemudi tanpa SIM, saat masih berseragam Royal Antwerp, Radja Nainggolan juga pernah membuat geram sang pelatih karena ia merokok di bench pemain saat klub tersebut menelan kekalahan dari Standard Liege. Karena hal konyol tersebut, Royal Antwerp membuat pernyataan resmi dengan mendepak Radja Nainggolan ke tim B.

