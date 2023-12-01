Marc Klok Komentari 2 Legiun Asing Anyar Persib Bandung, Siap Bantu Adaptasi!

BANDUNG - Marc Klok turut berkomentar mengenai kehadiran dua pemain asing baru di tubuh Persib Bandung pada paruh kedua Liga 1 2023-2024. Kedua pemain itu yakni Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame disebutnya butuh waktu untuk beradaptasi.

Mendoza dan Beltrame untuk pertama kalinya akan merumput di Indonesia. Klok menilai kedua pemain yang lahir di Eropa itu tidak akan mudah untuk beradaptasi.

“Ini negara yang baru baginya, dia bermain di tempat yang baru dan cuaca yang baru. Jadi dia harus beradaptasi,” kata Klok, dikutip pada Jumat (1/12/2023).

Gelandang naturalisasi asal Belanda itu siap membantu keduanya selama masa adaptasi. Klok berharap uluran tangannya dapat membuat Mendoza dan Beltrame betah di Kota Bandung dan khususnya bisa memberikan kontribusi untuk Persib.

“Kami harus membantunya beradaptasi dengan cepat di sini. Kami harus mendorongnya untuk bisa memberikan kontribusi dengan cara terbaiknya,” tutur pemain berusia 30 tahun itu.