Jelang Monza vs Juventus, Massimiliano Allegri Pusingkan Cara Bongkar Pertahanan I Biancorossi

TURIN – Pelatih Juvetnus, Massimiliano Allegri pusing memikirkan cara membongkar pertahanan AC Monza. Pasalnya, pada dua pertemuan sebelumnya di Liga Italia musim lalu, Juventus tidak pernah mampu membobol gawang tim berjuluk I Biancorossi.

Juventus akan bertandang ke U-Power Stadium, markas Monza pada Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Secara matematis, Juventus memang lebih diunggulkan.

Juvetnus bercokol di peringkat kedua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 dengan koleksi 30 poin dari 13 laga. Sementara Monza tertahan di papan tengah, tepatnya di peringkat sembilan dengan koleksi 18 poin dari 13 laga.

Namun perlu dicatat bahwa rekor pertemuan Juventus dengan Monza sangat buruk. Dalam tiga pertemuan terakhir, Bianconerri -julukan Juventus- menelan dua kali kekalahan dari Monza.

Juventus menelan kekalahan 0-1 pada putaran pertama, kemudian kalah 0-2 dari Monza pada putaran kedua. Dengan kata lain, tim berjuluk Si Nyonya Tua tak pernah mampu membobol gawang tim lawan.