Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Momentum Liverpool Geser Manchester City dari Posisi 2 di Pekan Ke-14 Liga Inggris 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:56 WIB
Momentum Liverpool Geser Manchester City dari Posisi 2 di Pekan Ke-14 Liga Inggris 2023-2024
Liverpool siap salip Manchester City di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL memiliki momentum untuk menggeser Manchester City dari posisi 2 di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. Dengan syarat, The Reds -julukan Liverpool- meraih kemenangan, alih-alih The Citizens -julukan Manchester City- gagal menang atas lawannya.

Saat ini, klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 masih dikuasai oleh Arsenal dengan mengoleksi 30 poin. Di bawah The Gunners -julukan Arsenal, ada Manchester City yang menempati posisi kedua dengan torehan 29 poin.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Liverpool dengan koleksi 28 poin. Ketiga tim peringkat tiga teratas tersebut masing-masing memiliki selisih satu poin. Sehingga, hasil laga pekan ke-14 akan merubah papan atas klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-14 sendiri akan bergulir pada Sabtu hingga Minggu, 2-3 Desember 2023. Dari 10 laga yang bakal dimainkan, di antaranya ada Liverpool akan menjamu Fulham di Anfield, pada Minggu (3/12/2023) pukul 21.00 WIB.

Di ata kertas, Liverpool lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra tamunya itu. Jika menang, maka The Reds memiliki momentum untuk menggeser Manchester City dari posisi 2 di klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Liverpool

Pasalnya, Manchester City harus melawan tim kuat Tottenham Hotspurs di Etihad Stadium, Minggu (3/12/2023) pukul 23.30 WIB. The Citizens diprediksi akan kesusahan untuk mengalahkan The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655721/sea-games-2025-sikat-ubed-alwi-farhan-rebut-medali-emas-ke35-untuk-indonesia-thg.webp
SEA Games 2025: Alwi Farhan Rebut Medali Emas ke-35 untuk Indonesia, Ubed Perak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia Dibungkam Tuan Rumah, Megawati Cs Bersiap Rebut Medali Perunggu Vs Filipina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement