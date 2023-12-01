Momentum Liverpool Geser Manchester City dari Posisi 2 di Pekan Ke-14 Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL memiliki momentum untuk menggeser Manchester City dari posisi 2 di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. Dengan syarat, The Reds -julukan Liverpool- meraih kemenangan, alih-alih The Citizens -julukan Manchester City- gagal menang atas lawannya.

Saat ini, klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 masih dikuasai oleh Arsenal dengan mengoleksi 30 poin. Di bawah The Gunners -julukan Arsenal, ada Manchester City yang menempati posisi kedua dengan torehan 29 poin.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Liverpool dengan koleksi 28 poin. Ketiga tim peringkat tiga teratas tersebut masing-masing memiliki selisih satu poin. Sehingga, hasil laga pekan ke-14 akan merubah papan atas klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-14 sendiri akan bergulir pada Sabtu hingga Minggu, 2-3 Desember 2023. Dari 10 laga yang bakal dimainkan, di antaranya ada Liverpool akan menjamu Fulham di Anfield, pada Minggu (3/12/2023) pukul 21.00 WIB.

Di ata kertas, Liverpool lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kontra tamunya itu. Jika menang, maka The Reds memiliki momentum untuk menggeser Manchester City dari posisi 2 di klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Pasalnya, Manchester City harus melawan tim kuat Tottenham Hotspurs di Etihad Stadium, Minggu (3/12/2023) pukul 23.30 WIB. The Citizens diprediksi akan kesusahan untuk mengalahkan The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur.