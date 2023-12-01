Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alasan Pep Guardiola Sebut Jurgen Klopp Jadi Musuh Terberat dan Bukan Jose Mourinho

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |01:36 WIB
Alasan Pep Guardiola Sebut Jurgen Klopp Jadi Musuh Terberat dan Bukan Jose Mourinho
Pep Guardiola menyebut Jurgen Klopp sebagai musuh terberat (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

ALASAN Pep Guardiola sebut Jurgen Klopp jadi musuh terberat dan bukan Jose Mourinho patut untuk diulas. Rivalitas antara kedua pelatih pernah terjadi saat keduanya sama-sama menukangi klub di Liga Spanyol.

Kala itu persaingan keduanya dikenal sudah cukup panas. Banyak yang mengatakan Mourinho adalah rival terberat Guardiola. Namun menjelang pertandingan Manchester City vs Liverpool pada akhir November 2023, pelatih asal Spanyol itu justru merasa Klopp merupakan rival paling berat.

Jurgen Klopp

Dikutip dari Sporting News, alasan menyebut Klopp sebagai musuh terberatnya adalah karena pelatih asal Jerman itu membuatnya benar-benar merasa lebih baik. Hal itu sudah dirasakan Guardiola sejak masih menangani Bayern Munich.

“Bagian ketika Anda bertahun-tahun berada di olahraga ini adalah dia dan tim-timnya, di sini dan di (Borussia) Dortmund. Kami selalu menjadi rival besar,” kata Guardiola.

“Ini adalah pertandingan bagus untuk kedua tim, dengan pendekatan positif dan gaya yang selalu menarik. Dia menjadikan saya pelatih yang lebih baik melalui timnya. Mereka adalah tim yang fantastis, tim papan atas, tidak diragukan lagi,” lanjut pria berusia 52 tahun itu.

Sementara itu, dilaporkan oleh laman AP News, persaingan versus Klopp cukup berbeda dengan persaingan sengit antara Guardiola dan Mourinho. Pasalnya, dia memiliki rasa hormat yang besar terhadap juru taktik eksentrik itu.

“Jurgen membuat dunia sepak bola menjadi tempat yang lebih baik dengan pesannya,” ujar mantan pelatih Barcelona tersebut.

1 2
      
