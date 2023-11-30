5 Negara yang Hobi Pakai Pemain Naturalisasi hingga Dongkrak Prestasi Tim Nasional, Nomor 1 Juara Dunia Empat Kali

SEBANYAK lima negara yang hobi pakai pemain naturalisasi hingga dongkrak prestasi tim nasional akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya hingga mampu menjadi juara dunia empat kali.

Timnas Indonesia pada saat ini sedang gencar menaturalisasi pemain keturunan. PSSI melakukan hal ini demi mendongkrak prestasi tim nasional.

Sejatinya, memakai jasa pemain keturunan hingga naturalisasi sudah sering terjadi di kancah sepakbola dunia. Beberapa di antaranya bahkan negara-negara besar.

Berikut 5 Negara yang Hobi Pakai Pemain Naturalisasi hingga Dongkrak Prestasi Tim Nasional

5. Spanyol





Timnas Spanyol memiliki banyak pemain naturalisasi. Hal itu ditandai oleh Marcos Senna yang menjadi bagian penting dalam keberhasilan Spanyol juara Piala Eropa 2008.

Pada saat ini, Spanyol memiliki Robin Le Normand dan Aymeric Laporte yang berdarah Prancis. Bahkan, dua pemain asing Lamine Yamal dan Ansu Fati juga termasuk sebagai pemain keturunan yang punya kewarganegaraan ganda.

4. Jerman





Bukan rahasia lagi jika Jerman memiliki banyak pemain keturunan atau naturalisasi. Para legenda Timnas Jerman seperti Lukas Podolski dan Miroslav Klose tidak terkecuali.

Keduanya merupakan pemain yang lahir dan besar di Polandia. Namun, mereka mengantongi paspor Jerman jadi bisa bermain untuk Der Panzer – julukan Jerman.