Sebulan Setelah sang Anak Lahir, Neymar Jr Resmi Berpisah dengan sang Kekasih Bruna Biancardi

SEBULAN setelah sang anak lahir, Neymar Jr resmi berpisah dengan sang kekasih, Bruna Biancardi. Menurut Bruna Biancardi, ia putus dengan Neymar Jr karena masalah pribadi.

"Ini adalah masalah pribadi. Namun, mengingat paparan harianku terhadap berita, rumor, dan lelucon, saya ingin mengklarifikasi bahwa aku tidak memiliki hubungan dengan siapa pun,” kata Bruna mengutip dari Hola, Kamis (30/11/2023).

Bruna mengatakan seperti itu sekaligus menegaskan ia tidak dekat dengan laki-laki mana pun sehingga menyebabkan hubungannya dengan Neymar Jr kandas. Sebaliknya, justru Neymar Jr yang diduga selingkuh dengan influencer asal Brasil, Fernanda Campos.

Medio Juni 2023, Neymar Jr diduga selingkuh dengan wanita lain. Ironisnya itu dilakukan Neymar Jr ketika Bruna Biancardi sedang hamil besar. Neymar Jr pun meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukannya.

"Saya mencoba membenarkan hal yang tidak bisa dibenarkan. Itu tidak perlu, tapi saya membutuhkan Anda (Bruna) dalam hidup kita. Saya melakukan kesalahan. Saya salah," ungkap Neymar.

“Semua ini berdampak pada salah satu orang paling spesial dalam hidup saya. Wanita yang kubayangkan berada di sisi saya. Saya tidak bisa membayangkan diri saya tanpa Anda,” sambung pesepakbola 31 tahun ini.