5 Negara yang Sampai Bikin Hari Libur Nasional karena Sepakbola, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Malaysia termasuk negara yang menjadikan hari libur nasional karena sepakbola (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)

BERIKUT lima negara yang sampai bikin hari libur nasional karena sepakbola. Pasalnya, olahraga ini terbukti menciptakan momen bersejarah yang layak dirayakan suatu negara.

Melalui penetapan hari libur, beberapa negara menunjukan betapa pentingnya sepakbola dalam identitas dan kebanggan nasional mereka. Lalu, negara mana saja yang melakukannya?

Berikut 5 Negara yang Sampai Bikin Hari Libur Nasional karena Sepakbola:

5. Panama

Masyarakat Panama juga merasakan hari libur nasional karena sepakbola. Penetapan hari libur dilatarbelakangi atas prestasi Timnas Panama yang berhasil masuk putaran final Piala Dunia 2018.

Walau tidak mampu melangkah lebih jauh, Presiden Panama saat itu Juan Carlos Varela menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai hari libur nasional. Tanggal itu bertepatan dengan kepastian negaranya lolos ke putaran final.

4. Trinidad & Tobago

Untuk pertama kalinya Timnas Trinidad & Tobago berhasil lolos ke ajang Piala Dunia FIFA pada 17 November 2005. Prestasi ini sangat mengejutkan seluruh dunia mengingat Trinidad & Tobago adalah negara dengan populasi terkecil di dunia.

Timnas Trinidad & Tobago saat itu berhasil mengalahkan Bahrain dalam babak play-off. Sebagai bentuk pengakuan, pemerintah menetapkan tanggal 17 November sebagai hari libur nasional.