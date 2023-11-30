Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Sampai Bikin Hari Libur Nasional karena Sepakbola, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:01 WIB
5 Negara yang Sampai Bikin Hari Libur Nasional karena Sepakbola, Nomor 1 Rival Timnas Indonesia!
Malaysia termasuk negara yang menjadikan hari libur nasional karena sepakbola (Foto: Twitter/@FAM_Malaysia)
A
A
A

BERIKUT lima negara yang sampai bikin hari libur nasional karena sepakbola. Pasalnya, olahraga ini terbukti menciptakan momen bersejarah yang layak dirayakan suatu negara.

Melalui penetapan hari libur, beberapa negara menunjukan betapa pentingnya sepakbola dalam identitas dan kebanggan nasional mereka. Lalu, negara mana saja yang melakukannya?

Ilustrasi sepakbola

Berikut 5 Negara yang Sampai Bikin Hari Libur Nasional karena Sepakbola:

5. Panama

Timnas Panama

Masyarakat Panama juga merasakan hari libur nasional karena sepakbola. Penetapan hari libur dilatarbelakangi atas prestasi Timnas Panama yang berhasil masuk putaran final Piala Dunia 2018.

Walau tidak mampu melangkah lebih jauh, Presiden Panama saat itu Juan Carlos Varela menetapkan tanggal 11 Oktober sebagai hari libur nasional. Tanggal itu bertepatan dengan kepastian negaranya lolos ke putaran final.

4. Trinidad & Tobago

Timnas Trinidad & Tobago

Untuk pertama kalinya Timnas Trinidad & Tobago berhasil lolos ke ajang Piala Dunia FIFA pada 17 November 2005. Prestasi ini sangat mengejutkan seluruh dunia mengingat Trinidad & Tobago adalah negara dengan populasi terkecil di dunia.

Timnas Trinidad & Tobago saat itu berhasil mengalahkan Bahrain dalam babak play-off. Sebagai bentuk pengakuan, pemerintah menetapkan tanggal 17 November sebagai hari libur nasional.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188717/justin_hubner-hugQ_large.jpg
Kartu Merah Justin Hubner di Laga Fortuna Sittard vs Ajax Amsterdam Jadi Sorotan, Pengamat: Dia Sering Lakukan Hal Gila
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/50/1654979/update-tinju-dunia-setiap-kelas-oleksandr-usyk-dapat-lawan-wajib-benavidez-naik-level-gti.jpg
Update Tinju Dunia Setiap Kelas: Oleksandr Usyk Dapat Lawan Wajib, Benavidez Naik Level
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/thom_haye.jpg
Thom Haye Langsung Tegaskan Target Persib: Lupakan ACL 2, Gaspol Hajar Malut United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement