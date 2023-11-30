Persebaya Surabaya Turunkan Kekuatan Penuh Lawan RANS Nusantara FC

YOGYAKARTA – Caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, menegaskan timnya akan turun dengan kekuatan penuh melawan RANS Nusantara pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Seluruh pemain disebutnya dalam kondisi prima.

Duel pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 itu mempertemukan RANS Nusantara vs Persebaya Surabaya di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta. Laga dijadwalkan berlangsung pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

Setelah tidak bermain dalam pekan ke-20 karena laga ditunda, Bajul Ijo akan kembali melakoni pertandingan. Uston mengatakan pasukannya siap turun dengan kekuatan penuh.

Sebanyak 22 pemain akan disertakan dalam pertandingan melawan The Prestige Phoenix. Bahkan, Uston juga mengonfirmasi beberapa pemain anyar seperti Robson Duarte, Paulo Henrique, dan Oktafianus Fernando akan dibawa ke Kota Pelajar.

“Semua pemain dalam kondisi yang sangat baik, kita akan full tim melawan RANS,” kata Uston dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (30/11/2023).

Terkhusus Ofan, Uston sudah mempunyai instruksi khusus. Diketahui, kakak dari Marselino Ferdinan itu bukanlah pemain anyar karena pernah berkostum hijau pada kurun 2017-2022.