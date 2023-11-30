Media Italia Soroti Bergabungnya Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC

MEDIA Italia, Tuttomercato, turut menyoroti bergabungnya Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC. Sebab, sang pemain memang menghabiskan sebagian besar kariernya di Negeri Pizza.

Dalam artikelnya, media itu menulis judul 'Dari Indonesia: Radja Nainggolan telah menandatangani kontrak dengan Bhayangkara'. Tentu bergabungnya pemain itu menjadi kejutan buat publik sepakbola Indonesia.

"Mantan gelandang Roma, Cagliari, dan Inter itu telah menandatangani kontrak dengan Bhayangkara Presisi, klub divisi satu yang dilatih oleh pemain Argentina Mario Gomez dan saat ini berada di posisi terbawah klasemen," tulis Tuttomercato, dikutip pada Kamis (30/11/2023).

Sementara itu, kabar tersebut sudah dibenarkan Chief Operating Officer Bhayangkara FC, Sumardji. Dia menegaskan pemain berusia 35 tahun itu akan menambah kekuatan The Guardians.

“Ya (Radja Nainggolan bergabung),” kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI).