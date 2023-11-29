Advertisement
Gabung Bhayangkara FC, Radja Nainggolan Resmi Jadi Pemain Termahal di Liga 1 2023-2024?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:48 WIB
Radja Nainggolan selangkah lagi bergabung dengan Bhayangkara FC (Foto: Twitter/@Inter)
GABUNG Bhayangkara FC, Radja Nainggolan resmi jadi pemain termahal di Liga 1 2023-2024? Pemain berdarah Batak itu disebut-sebut selangkah lagi memperkuat The Guardians pada paruh kedua Liga 1.

Nainggolan saat ini berstatus tanpa klub usai dilepas SPAL pada Juli 2023. Pesepakbola berusia 35 tahun itu pun belum memutuskan apakah akan pensiun atau melanjutkan kariernya.

Namun, belakangan muncul kabar Nainggolan akan bergabung dengan Bhayangkara FC. Klub yang bermarkas di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, itu memang sedang berburu pemain berkualitas untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Sejumlah nama sudah direkrut pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Witan Sulaeman dan I Putu Gede Juni Antara diangkut masing-masing dari Persija Jakarta serta Persib Bandung.

Langkah selanjutnya disebut-sebut adalah mengontrak Nainggolan. Pemain berpaspor Belgia itu sedang berstatus tanpa klub sehingga sangat memungkinkan untuk direkrut.

Radja Nainggolan sendiri memiliki nilai pasar 500 ribu euro (setara Rp8,4 miliar) menurut data Transfermarkt. Lalu, apakah itu artinya dia resmi menjadi pemain termahal di Liga 1 2023-2024?

1 2
      
