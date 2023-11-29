Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Dunia yang Tak Bisa Tahan Buang Air Kecil saat Bertanding, Nomor 1 Ronaldo!

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:05 WIB
5 Pemain Top Dunia yang Tak Bisa Tahan Buang Air Kecil saat Bertanding, Nomor 1 Ronaldo!
Sergio Ramos kala membela Real Madrid. (Foto: Laman resmi Real Madrid)
A
A
A

5 pemain top dunia yang tak bisa tahan buang air kecil saat bertanding akan diulas Okezone. Dalam pertandingan sepakbola, memang ada berbagai hal unik yang bisa kamu temukan, salah satunya melihat pemain yang tak bisa tahan buang air kecil.

Bahkan, sejumlah pemain dunia terpaksa pergi meninggalkan lapangan karena ingin buang air kecil. Tentunya, banyak orang yang penasaran siapa saja sosok pemain top dunia yang tidak bisa tahun buang air kecil saat bertanding itu.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (29/11/2023), 5 pemain top dunia yang tidak bisa tahun buang air kecil saat bertanding.

5 Pemain Top Dunia yang Tak Bisa Tahan Buang Air Kecil saat Sedang Bertanding (H2)

5. Max Crocombe – Bradford Park Avenue AFC vs Salford City (2017)

Max Crocombe

Pemain sepakbola pertama yang diketahui buang air kecil saat pertandingan dimulai dari Max Crocombe. Penjaga gawang klub Salford City itu mendapat kartu merah dari sang wasit karena mengacuhkan peringatan wasit untuk menahan hasrat buang air kecil.

Namun, tak disangka-sangka, Max Crocombe tidak kuat dan memutuskan untuk buang air kecil di samping gawang. Setelah mendapat kartu merah dari sang wasit, Max Crocombe kemudian meminta maaf melalui media sosial pribadinya.

4. Jens Lehmann – Stuttgart vs Unirea Urziceni (2009)

Jens Lehmann

Ada lagi momen unik penjaga gawang top dunia bernama Jens Lehmann yang diketahui tidak bisa menahan buang air kecil saat bertanding. Hal itu terjadi kala timnya, Stuttgart melawan Unirea Urziceni pada 2009.

Namun bedanya, kiper Stuttgart ini bebas dari jeratan kartu merah. Dirinya diketahui berlari ke belakangan gawang untuk buang air kecil karena tidak kuasa menahan.

Halaman:
1 2 3
      
