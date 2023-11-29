Kesombongan Legenda Irak Sebut Timnas Indonesia dan Vietnam Punya Kualitas Rendahan di Kualifikasi Piala Dunia 2026

LEGENDA Timnas Irak, Ahmed Mnajed, terkesan bersikap sombong usai menyebut Timnas Indonesia dan Vietnam punya kualitas rendahan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana tidak, eks striker Timnas Irak itu mencap kedua negara tersebut hanya tim dengan kualitas biasa saja, bukan tim kuat.

Pernyataan menohok Ahmed Mnajed itu diungkapkan usai Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menelan kekalahan dari Irak di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak, sedangkan Timnas Vietnam tumbang 0-1 dari tim berjuluk Singa Mesopotamia itu.

Gara-gara hasil di atas, Ahmed Mnajed mengklaim Timnas Indonesia dan Vietnam bukan tim yang kuat. Pria berusia 41 tahun itu pun mengingatkan kepada pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, agar lebih memperkuat lini pertahanannya yang selama ini belum teruji ketika bersua Timnas Indonesia dan Vietnam.

"Pelatih Jesus Casas tidak boleh terkecoh dengan hasil kemenangan melawan Indonesia dan Vietnam. Ini (mereka) hanyalah tim dengan kualitas sederhana, bukan tim kuat. Di Piala Asia, tim Irak harus bersaing dengan lawan-lawan top Asia," kata Ahmed Mnajed, mengutip dari Soha Vn, Rabu (29/11/2023).

“Sistem pertahanan bukan hanya masalah sulit bagi pelatih Jesus Casas, tapi juga masalah abadi sepakbola Irak. Krisis pertahanan sudah di luar kendali pelatih Jesus Casas, karena kualitas pemain di lini pertahanan tidak tinggi," tambahnya.

Lebih lanjut, Ahmed Mnajed mengatakan bahwa di Piala Asia 2023, Timnas Irak perlu bermain di level yang lebih tinggi dibandingkan dua pertandingan terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, ia menekankan Irak harus memenuhi ambisinya untuk mencapai final dan menjuarai Piala Asia 2023.

“Tim Irak perlu menetapkan ambisinya untuk mencapai pertandingan final dan memenangkan kejuaraan. Tentu saja, tujuan itu tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata tetapi juga melalui tekad untuk berjuang di lapangan,” cetus Ahmed Mnajed.