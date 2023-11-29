5 Fakta Maarten Paes Kiper Dallas FC yang Diprediksi Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Hampir Kalahkan Lionel Messi

SEBANYAK lima fakta Maarten Paes, kiper Dallas FC yang diprediksi segera perkuat Timnas Indonesia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pernah hampir kalahkan Lionel Messi.

Nama Maarten Paes kini muncul sebagai salah satu pemain yang berpotensi dinaturalisasi oleh PSSI. Dia merupakan kiper berusia 25 tahun asal Belanda yang kini memperkuat tim asal Amerika Serikat, FC Dallas, yang tampil di MLS.

Untuk mengenal Maarten Paes, berikut kami membahas lima fakta sang penjaga gawang yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Apa sajakah itu? Simak di bawah ini.

Berikut 5 Fakta Maarten Paes, Kiper Dallas FC yang Diprediksi Segera Perkuat Timnas Indonesia

5. Berpotensi Dinaturalisasi karena Neneknya





Maarten Paes diketahui memiliki nenek yang lahir di Indonesia. Namun, neneknya tidak memiliki darah Indonesia karena leluhurnya berasal dari Belanda.

“Nenek saya lahir di Indonesia tetapi leluhurnya dari Belanda. Dia berada di Indonesia selama perang dunia kedua dan setelah itu pergi ke Belanda,” kata Paes kepada Football Talentnesia.

“Dia mengajari saya beberapa kata bahasa Indonesia serta cara memasak makanan Indonesia dan menceritakan banyak kisah tentang pengalamannya,” tambahnya.

4. Dibina FC Utrecht





Maarten Paes bermain untuk FC Dallas pada saat ini. Nnamun, dia baru gabung dengan klub Amerika Serikat itu pada Januari 2020.

Paes sempat dibina oleh FC Utrecht pada Juli 2018 hingga Januari 2020. Sebagai catatan, pada saat ini, banyak pemain Timnas Indonesia yang merupakan binaan FC Utrecht, seperti Marc Klok, Ivar Jenner, dan Stefano Lilipaly.